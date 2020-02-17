Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ведет системную работу по решению этой задачи, отметил сенатор.

Правительство России поручило Министерству сельского хозяйства РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти рассмотреть рекомендации по итогам совещания «О реализации рекомендаций Постановления Совета Федерации «О национальной системе защиты прав потребителей» в части регулирования производства и оборота ГМО-продукции». Мероприятие провел Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия напомнив, что на 474-м заседании Совета Федерации 12 февраля 2020 г. Председатель верхней палаты обратила особое внимание на необходимость координации работ по контролю ввоза и оборота генетически модифицированной продукции (ГМО-продукции) и ускорению разработки необходимых методик для исследований в этой сфере.

Алексей Майоров проинформировал, что профильный Комитет ведет системную работу по решению этой задачи. Так, в октябре прошлого года рекомендации по совершенствованию системы контроля ГМО-продукции были включены Комитетом в Постановление Совета Федерации «О национальной системе защиты прав потребителей».

В дальнейшем ход исполнения указанного документа был рассмотрен с представителями федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, экспертного сообщества, на совещании, организованном Комитетом СФ. По итогам этого мероприятия были подготовлены и направлены дополнительные рекомендации Правительству РФ, в том числе в части определения федерального органа исполнительной власти, ответственного координацию работ, связанных с контролем ГМО-продукции, решения проблемы недостаточной оснащенности лабораторий современным оборудованием для проведения этой работы, а также ускорения разработки и утверждения новых методик по выявлению указанной продукции с учетом мирового опыта в целях создания эффективной системы контроля такой продукции. Правительством РФ дано соответствующее поручение Минсельхозу России и федеральными органами исполнительной власти по реализации рекомендаций Комитета верхней палаты парламента.

По словам Алексей Майорова, работа с Правительством РФ по реализации этих рекомендаций в целях создания эффективной системы контроля ГМО-продукции будет продолжена.

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