О продлении Европейским союзом ограничительных мер против Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17-02-2020

Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год.

Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью. Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам.

Вновь призываем Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе. Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам.

Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью, в том числе в контексте прагматичного регионального сотрудничества. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер.

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