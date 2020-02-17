О. Хохлова: Нам важно сохранить и продолжить семейные традиции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с молодыми семьями Владимирской области.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области встретилась с молодыми семьями региона.

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Мероприятие состоялось в рамках работы Центра семейного консультирования.

Во встрече приняли участие представители департамента социальной защиты населения областной администрации, Управления Пенсионного фонда РФ в г. Владимире, органов управления образованием и учебных заведений, духовенства, общественных организаций. В ходе мероприятия были обсуждены новые социальные инициативы, выдвинутые Президентом РФ в ходе Послания Федеральному Собранию.

«Эти предложения направлены на то, чтобы в нашем государстве не было демографических спадов, улучшилась жизнь людей. Для этого необходимо поддержать семьи, особенно молодые, чтобы они укреплялись, увеличивалась рождаемость», — сообщила Ольга Хохлова, открывая встречу.

Она напомнила о дополнительных мерах поддержки семьи с 1 января 2020 года, предложенных Владимиром Путиным. Речь идет о выплате материнского капитала уже при рождении первого ребенка, увеличении его размера при рождении второго ребенка, погашении 450 тысяч рублей ипотечного долга при рождении третьего ребенка, введении ежемесячных выплат на ребенка с 3 до 7 лет для семей, где доход человека ниже прожиточного минимума в регионе.

«Сейчас очень важны предложения регионов. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас не только высказали свое мнение о Послании президента, но и обсудили предложения, которые можно будет направить в рабочую группу в Москву», — сказала сенатор.

Ольга Хохлова отметила, что в стране сейчас реализуются крупные национальные проекты «Демография», «Крепкая семья», «Новая школа», направленные на поддержку и помощь семье. «Есть у нас и свои предложения. Сейчас в 22 регионах реализуется пилотный проект «Подарок новорожденному», который предусматривает вручение матери при выписке из роддома необходимого набора средств для ухода за малышом, собранного из отечественных товаров. Пока Минфин не находит средств на повсеместную реализацию этого проекта, но мы считаем, что его надо распространить на все субъекты РФ».

Во Владимирской области по данным департамента социальной защиты населения уже просчитали количество семей, которые смогут воспользоваться новыми мерами социальной поддержки, озвученными Президентом в Послании. Например, на пособие на ребенка от 3 до 7 лет смогут рассчитывать около 25 тысяч семей, общий объем требуемых средств составит свыше 1,3 миллиардов рублей в год.

На встрече с сенатором молодые семьи были подробно проинформированы о том, как и где можно будет получить и на что использовать материнский капитал при рождении первого ребенка. С 1 января 2020 года его сумма составит 466 617 рублей.

«Мы ищем национальную идею, а она вот здесь – в семье, где все вместе, любят и поддерживают друг друга. Наша задача – помочь такой семье, сохранить и продолжить семейные традиции», — подчеркнула парламентарий.

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