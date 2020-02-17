О церемонии подписания Плана совместных мероприятий МИД и Представительства ООН в Беларуси по празднованию 75-летия создания ООН

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17-02-2020

17 февраля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей и Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий подписали План совместных мероприятий по празднованию в Республике Беларусь 75-летия создания Организации Объединенных Наций (ООН).

В церемонии приняли участие руководители учреждений системы ООН, аккредитованные в Беларуси (Программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, Детский Фонд ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонд ООН в области народонаселения, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД, Международная организация по миграции, Департамент глобальных коммуникаций ООН).

План был разработан совместно МИД Беларуси и Офисом ООН в нашей стране. Предусмотренные документом мероприятия сосредоточены вокруг трех знаковых дат, которые непосредственно привели к созданию ООН (начало международной конференции в Сан-Франциско по созданию ООН (25 апреля), окончание этой конференции, результатом которой стало подписание Устава ООН (26 июня), а также День вступления Устава ООН в силу, известный как День ООН (24 октября).

Такая тематическая акция проводится в Беларуси впервые. Реализация Плана внесет практический вклад в осуществление крупнейшей в истории ООН кампании по глобальному общению «ООН75», запущенной по инициативе Генерального секретаря Организации Антонио Гутерриша.

В своем выступлении Министр иностранных дел особо подчеркнул, что Беларусь как страна-основательница ООН, получившая этот статус за вклад в победу во Второй мировой войне, признает историческую роль и ответственность ООН и стран-основательниц Организации в деле сохранения мира и продолжит поддерживать потенциал ООН в решении актуальных проблем человечества.

В ходе церемонии состоялся краткий обмен мнениями со страновой командой ООН в Беларуси о состоянии и перспективах взаимодействия с Организацией, в том числе о ходе подготовки программных документов ООН для Беларуси на 2021-2025 годы.

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