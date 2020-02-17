Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное17.02.2020 15:16

Продолжаются работы по поиску ступеней ракеты «Союз-2»

Продолжаются работы по вывозу фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая успешно стартовала с космодрома Байконур 7 февраля 2020 года. Вывоз обнаруженных ступеней осуществляется из района падения, расположенного в Свердловской области и ХМАО-Югра.

К настоящему времени вывезен бак окислителя второй ступени с переходной фермой и приборным отсеком общей массой около 2 тонн. Кроме того, в этом районе падения найдены и эвакуированы фрагменты головного обтекателя и хвостового отсека третьей ступени. Аналогичные работы завершены 12 февраля 2020 года в другом районе падения, расположенном на территории Республики Казахстан.

Все четыре боковых блока ракеты-носителя «Союз-2.1б» обнаружены в границах выделенного района падения и вывезены для дальнейшей утилизации.

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