Сборная России уверенно выиграла общекомандный зачёт Чемпионата Европы по спортивной борьбе в Риме

Source: Russia Ministry of Sport

С 10 по 16 февраля в Риме (Италия) прошёл Чемпионат Европы по спортивной борьбе. Российские спортсмены уверенно победили в общекомандном зачёте, завоевав 22 медали: девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых. Второе место заняла сборная Болгарии (3-2-1), третье – команда Республики Беларусь (3-1-4).

При этом россияне первенствовали в состязаниях по вольной борьбе среди мужчин (5-2-1) и женщин (4-1-4). А российские борцы греко-римского стиля заняли девятое место (0-3-2).

В вольной борьбе чемпионами стали Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). «Серебро» взяли Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг) и Магомед Рамазанов (до 79 кг). Бронзовая награда досталась Балдану Цыжипову (до 125 кг).

В женском турнире победу одержали Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьёва (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Серебряная медаль в активе Инны Тражуковой (до 62 кг). Бронзовые награды завоевали Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).

В греко-римской борьбе серебряными призёрами стали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдулаев (до 67 кг). «Бронза» у Александра Комарова (до 87 кг) и Александра Головина (до 97 кг).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России по спортивной борьбе с победой в общекомандном зачёте Чемпионата Европы и желает новых ярких выступлений и заслуженных побед!

Фото: Григорий Аванян

Пресс-служба Минспорта России

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