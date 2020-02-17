Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе стратегической сессии «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан».

Создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в субъектах Федерации в рамках реализации национального проекта «Наука» имеет приоритетное значение для развития страны. Такое мнение высказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор приняла участие в работе стратегической сессии «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан». Мероприятие состоялось в Уфе.

В своем выступлении Лилия Гумерова отметила, что вопросы развития науки, современных технологий занимали центральное место на состоявшемся недавно Совместном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

«Совет Федерации держит на постоянном контроле вопросы законодательного сопровождения НОЦ. Наш Комитет их подробно рассматривал на «круглом столе» с участием представителей профессионального, экспертного сообщества, а также 16 регионов», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова приняла участие в работе стратегической сессии «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Лилия Гумерова приняла участие в работе стратегической сессии «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Лилия Гумерова приняла участие в работе стратегической сессии «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

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Стратегическая сессия «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Стратегическая сессия «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Стратегическая сессия «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Стратегическая сессия «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Стратегическая сессия «Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан»

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Глава Комитета СФ обратила внимание, что ряд предложений участников «круглого стола» были поддержаны и учтены при подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. В частности, предложение представителей Башкортостана по преференциям и льготам, в том числе налоговым для участников НОЦ.

По ее словам, научно-образовательные центры оживят науку в регионах, нацелят ученых на новые разработки и открытия, которые внесут реальный вклад в развитие субъектов РФ и страны.

Лилия Гумерова проинформировала о подготовке видеоконференции с представителями регионов по итогам анализа потребности субъектов РФ в педагогических, медицинских, инженерных кадрах, а также «круглого стола» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект». По ее словам, мероприятия запланированы на конец марта.

В работе стратегической сессии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, директор Института общественных стратегий Московской школы управления Сколково» Андрей Волков, директор Научно-исследовательского центра Лёвенского университета (Бельгия) Мартин Хинуль и другие.

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