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#РКК Энергия#Главное17.02.2020 10:04

Сотрудникам «Энергии» вручили премию губернатора

Авторский коллектив из Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в составе Федора Воронина и Михаила Харчикова получил премию губернатора Московской области в сфере науки и инноваций 2019 года за участие в разработке научной аппаратуры «Икарус», предназначенной для исследования из космоса путей миграции диких животных и птиц.

Под руководством Михаила Юрьевича Беляева, профессора, д.т.н., научного руководителя эксперимента «Ураган», в рамках которого создается данная аппаратура, сотрудники Корпорации подготовили работу на тему «Система мониторинга и контроля перемещения малых объектов из космоса». Свидетельства на получение премии победителям конкурса вручил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В своей работе коллектив молодых авторов изложил результаты своих исследований по повышению эффективности целевого использования Международной космической станции в РКК «Энергия» в части модернизации информационно-управляющей системы под цели научной аппаратуры «Икарус».

Конкурс был учрежден восемь лет назад для привлечения в науку молодых талантливых специалистов. Ежегодно вручается 15 премий.

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