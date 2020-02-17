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#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ17.02.2020 13:14

Сотрудники Протон-ПМ — лучшие на чемпионате профмастерства

Елизавета Костарева с наставницей Светланой Ложкиной (в центре)

Соревнования в токарной и фрезерной компетенциях

Сотрудники «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Ольга Путилова и Ольга Лядова стали призёрами VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia) в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди участников старше 50 лет (категория «Навыки мудрых»).

Инженер-исследователь бюро металлографических исследований Ольга Путилова признана победителем, а лаборант по топливу химической лаборатории Ольга Лядова — бронзовым призёром первенства. Ещё одна участница — лаборант химанализа цеха 75 Наиля Киселёва — заняла почётное четвёртое место.

В свою очередь, Елизавета Костарева — ученица «Техно-Школы им. В.П. Савиных» в Новых Лядах — победила в компетенции «Лабораторный химический анализ» среди юниоров. Елизавета — участница городского проекта «Золотой резерв», в рамках которого «Протон-ПМ» содействует профессиональному самоопределению и развитию школьницы. Осваивать профессию ей помогают начальник химлаборатории предприятия Светлана Ложкина и начальник химлаборатории цеха 75 Ирина Костарева.

Кроме того, одним из мест проведения соревнований стал Центр дуального образования «Протон-ПМ». Уже четвёртый год подряд на образовательной площадке предприятия соревнуются учащиеся ссузов Пермского края. В качестве одного из технических экспертов в этот раз выступила оператор станков с программным управлением «Протон-ПМ» Анастасия Башкирцева — победительница чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019 в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». В конце 2019-го она вошла в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia.

Андрей Шишкин, заместитель исполнительного директора по персоналу «Протон-ПМ»: «Мы впервые заявили наших участников в категории „Навыки мудрых“ и сразу показали достойный результат. Это свидетельство высокого профессионализма наших сотрудников и их конкурентоспособности. Это как раз те люди, которые являются наставниками на нашем предприятии. Но и молодые не отстают и также готовы передавать свой опыт. Всё это говорит о том, что у предприятия есть серьёзный кадровый потенциал, развитие которого — один из основных приоритетов „Протон-ПМ“ в области работы с персоналом».

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia) проходил с 11 по 15 февраля на базе завода имени Шпагина и нескольких профессиональных учебных заведений Прикамья. В 66 компетенциях первенства выступили более 400 студентов ссузов в возрасте от 18 до 22 лет. В десяти компетенциях соревновались юниоры — ребята в возрасте от 14 до 16 лет, в девяти (в категории «Навыки мудрых») — профессионалы старше 50 лет. Более 500 специалистов оценивали навыки участников. Победители регионального первенства отправятся на отборочные этапы Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

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