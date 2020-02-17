С. Белоусов: Развитие сотрудничества с европейскими партнерами положительно скажется на имидже Алтайского края

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках программы Международного конгресса натуральных продуктов и товаров сенатор встретился со статс-секретарем — заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия (Германия) К. Зюлем.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в рамках деловой программы 31-го Международного конгресса натуральных продуктов и товаров BioFach 2020 встретился со статс-секретарем — заместителем Министра сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия (Германия) Клаусом Зюлем.

Сергей Белоусов в Германии

Встреча состоялась с целью развития партнерских отношений в области экологического туризма и органического производства.

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Сенатор заметил, что Тюрингия является «зеленым сердцем» Германии и славится своими колоритными лесами и туристическими проектами, в том числе, в области сельского аграрного туризма.

Для Алтайского края есть самые широкие возможности для развития органического сектора сельского хозяйства

В связи с этим Сергей Белоусов обратил внимание на то, что видит для Алтайского края самые широкие возможности для развития органического сектора сельского хозяйства, прежде всего, по производству такой продукции из дикорастущих целебных трав и ягод. Для производителей знаменитого Алтайского мёда, ставшего уже региональным брендом тоже открываются хорошие перспективы перейти на качественно новый уровень позиционирования продукции пчеловодства с появлением закона об органической продукции в России.

Сергей Белоусов в Германии

Существующий в настоящий момент обмен опытом парламентарий расценивает как положительный импульс к развитию двусторонних связей между Алтайским краем и Тюрингией в части продвижения местной продукции на внешние рынки и формирования имиджа края как экологически привлекательного для туризма региона.

Сенатор сообщил, что в марте текущего года делегация из России вылетит в Германию, чтобы обсудить с новыми партнерами все тонкости экологического туризма, а уже в июне немецкие коллеги согласились посетить традиционный День Сибирского поля, который проводится в Алтайском крае ежегодно.

Сергей Белоусов напомнил, что ранее, в рамках международной выставки «Зеленая Неделя 2020» правительством Алтайского края был подписан протокол о развитии двустороннего сотрудничества в области сельского и лесного хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности со свободным государством Тюрингия Федеративной Республики Германия.

Сергей Белоусов в Германии

В ходе рабочей поездки в Германию совместно с партнерами по проекту «Германо-Российский аграрно-политический диалог» сенатор посетил ряд сельскохозяйственных предприятий, где познакомился с европейским опытом ведения сельского хозяйства, основанном на принципах экологического земледелия и заботы об окружающей среде.

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