Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Краснинском районе Смоленской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе принял участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятие прошло в Краснинском районе.

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В своем выступлении сенатор напомнил, что 15 февраля 1989 г. был завершен вывод советских войск из зоны военного конфликта на территории Афганистана. «Важно помнить о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества», — подчеркнул Сергей Леонов.

Участники митинга возложили цветы и венки к памятнику воинам, павшим в локальных войнах и «горячих точках».

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