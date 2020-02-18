Афганистан был и остается важным партнером России

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя Совета Федерации провел рабочую встречу с Председателем Нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан.

Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Николай Федоров

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Алексей Кондратьев и Баир Жамсуев

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Встреча с Председателем Нижней палаты Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочую встречу с Председателем Нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Миром Рахманом Рахмани.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным Собранием Афганистана Франц Клинцевич, КлинцевичФранц Адамовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области и Владимир Лакунин. ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

«У нас насыщенная двусторонняя повестка. Афганистан был и остается важным партнером России. Рассчитываем на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Мы подтверждаем готовность к продолжению конструктивного сотрудничества в целях борьбы против общих угроз, прежде всего терроризма и наркопреступности, а также к содействию в продвижении процесса национального примирения в Афганистане», — сказал Николай Федоров.

Афганистан был и остается важным партнером России

Мир Рахман Рахмани подробно рассказал о напряженной внутриполитической ситуации в стране, а также о предпринимаемых действующим правительством и парламентом усилиях для достижения мираи создания прочного фундамента для социально-экономического развития. Он подчеркнул, что Афганистан на протяжении долгого времени находится на передовой линии борьбы с международным терроризмом и транснациональной наркоугрозой, а также выразил благодарность за поддержку Россией официального курса Кабула на поиск мирного соглашения между сторонами афганского конфликта.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития межпарламентских контактов и укрепления торгово-экономических связей, обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов, затронули вопросы подготовки афганских национальных кадров в российских вузах по гражданским и военным специальностям. Николай Федоров акцентировал важность укрепления гуманитарных связей: «Любое военно-техническое сотрудничество имеет свои логические ограничения, в то время как в научном и культурном сотрудничестве пределов быть не может».

Особое внимание в ходе двусторонней встречи парламентариев было уделено обсуждению конкретных путей решения глобальных проблем — терроризма и незаконного оборота наркотических средств —в целях достижения мира и стабильности в регионе.

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