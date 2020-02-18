А. Дмитриенко: Совет Федерации проводит масштабную работу по реализации национальных проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов».

Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провел «круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов».

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, ФАС России, ТПП, профильных научных организаций и экспертного сообщества.

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Участники совещания обсудили основные направления государственной поддержки разработки и внедрения цифровых платформ, отраслевые предложения по формированию эффективной системы получения отечественных цифровых решений, а также стимулирования региональных проектов по разработке и внедрению цифровых продуктов.

Алексей Дмитриенко сообщил, что сегодняшнее заседание является продолжением масштабной работы, которую проводит Совет Федерации в рамках реализации национальных проектов. «Сегодня в фокусе нашего внимания – национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее федеральные проекты, в рамках которых осуществляется поддержка разработки, производства и внедрения отечественных цифровых продуктов».

Сенатор отметил, что целями реализации федеральных проектов является обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке. При этом необходимо создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок.

«Для решения поставленных задач необходимо четко понимать проблемы существующих механизмов, которые поддерживают российских производителей цифровых продуктов, что необходимо еще предпринять и как реализовывать те или иные предложения», — указал парламентарий.

«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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Алексей Дмитриенко

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Круглый стол» на тему «О мерах стимулирования разработки, производства и внедрения российских цифровых продуктов»

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«Наш «круглый стол» является очередным шагом к подготовке заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Сам совет пройдет весной текущего года и будет посвящен вопросам развития инфраструктуры цифровой экономики».

По словам Алексея Дмитриенко, задачами «круглого стола» является обсуждение трех системных вопросов. Это совершенствование законодательства как для реализации федеральных проектов, так и в части, касающейся обеспечения дополнительной поддержки российских производителей электроники и отечественного программного обеспечения. «В частности, необходимы ли изменения в законодательство в сфере закупок товаров, работ и услуг».

Следует рассмотреть механизмы поддержки производителей отечественной электроники, в том числе путем предоставления налоговых льгот и преференций аналогично налоговым льготам, распространяющимся на российских производителей программного обеспечения, отметил сенатор.

Нужна координация деятельности институтов развития в соответствии с целями и задачами национальных проектов

Директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Насибулин отметил, что в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» разработано шесть национальных проектов. В ближайшее время ведомство совместно со Сбербанком и Министерством экономического развития будет доработан и внесен седьмой федеральный проект, посвященный развитию искусственного интеллекта. «В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нами разработана система мер поддержки проектов по разработке производства и внедрения российских цифровых продуктов. Особенностью данной системы является возможность поддержки проектов на любой стадии жизненного цикла. К 2024 году поддержку получат более тысячи проектов. Итогом оказания мер государственной поддержки должно стать формирование стабильного внутреннего рынка, в том числе увеличение российских компаний, которые занимаются разработкой и внедрением в сфере сквозных цифровых технологий, повышение конкурентоспособности этих компаний и запуск процессов цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин затронул тему совершенствования практики законодательства, направленного на обеспечение антимонопольного контроля в отношении цифровых гигантов – крупнейших мировых транснациональных компаний, которые могут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке. Также ведомство осуществляет поддержку и создание равных условий для отечественных программных продуктов.

В дискуссии приняли участие президент Фонда «Цифровое развитие» Андрей Безруков, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Владимир Дождев, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух и другие.

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