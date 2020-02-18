А. Клишас: Мы приветствуем политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал решение Самсунга по предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал решение компании Самсунг по предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

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Это своевременная мера по выполнению требований законодательства

Это своевременная мера по выполнению требований законодательства, подчеркнул сенатор. «Мы приветствуем политику иностранных компаний, ориентированную на соблюдение законов Российской Федерации, и выражаем уверенность в том, что и остальные производители электронной техники примут необходимые меры по предустановке российского ПО».

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