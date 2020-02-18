А. Клишас принял участие в работе XI съезда Совета муниципальных образований Красноярского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о работе над поправками в Конституцию РФ, а также обозначил основные тенденции в развитии современного конституционного права.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в работе XI съезда Совета муниципальных образований Красноярского края.

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С приветственным словом к участникам съезда обратился губернатор Красноярского края Александр Усс УссАлександр ВикторовичГубернатор Красноярского края . В мероприятии также принял участие председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов. СвиридовДмитрий ВикторовичПредседатель Законодательного Собрания Красноярского края

В ходе мероприятия обсуждались проблемы и задачи, стоящие перед местным самоуправлением. В работе съезда приняли участие делегаты из почти пятисот муниципальных образований края, руководители краевых органов власти, представители общественных организаций.

XI съезд Совета муниципальных образований Красноярского края

Андрей Клишас рассказал о работе над поправками в Конституцию РФ, а также обозначил основные тенденции в развитии современного конституционного права.

«Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона — это то, чем должен заняться новый Государственный совет как конституционный орган» — заявил парламентарий говоря о поправках в Конституцию РФ, касающихся Государственного совета.

Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона — это то, чем должен заняться новый Государственный совет

Сенатор также уделил внимание процедуре общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. «В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте закона. И как только будут подведены итоги голосования, Президент своим Указом включит эти поправки в Конституцию», — сказал Андрей Клишас.

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