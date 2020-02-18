А. Майоров: Профильный Комитет СФ будет вести мониторинг реализации норм закона о детском питании

Source: Russia – Council of the Federation

Впервые в России введено бесплатное питание всех детей 1–4 классов в образовательных организациях, отметил сенатор.

Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции», внесенный Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и рядом депутатов Государственной Думы.

Смотрите также

Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия . Законопроект был подготовлен к третьему чтению с внесенными Президентом России поправками в целях реализации положений его Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 г.

По словам главы Комитета Совета Федерации, своевременное принятие закона даст возможность обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 г. с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 г. «Следует отметить, что впервые в России введено бесплатное питание всех детей 1–4 классов в образовательных организациях».

Принятие закона даст возможность обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 г.

Алексей Майоров подчеркнул, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался в Комитете СФ более трех лет в соответствии с поручением Совета Федерации. Законопроект был подготовлен рабочей группой Совета Федерации и в дальнейшем, в соответствии с решением руководства палаты, совместная работа над ним продолжалась на площадке Государственной Думы. Таким образом, был подготовлен законопроект, который и принят сегодня. В закон вошли многие положения законопроекта, разработанного в Совете Федерации, отметил сенатор.

Парламентарий также указал, что законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, в том числе при организации питания детей в образовательных организациях.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнул Алексей Майоров.

Как сообщил сенатор, в целях подготовки к реализации норм принятого Федерального закона Комитетом Совета Федерации направлены запросы в субъекты Российской Федерации на информацию о наличии в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения и качества продуктов для организации бесплатного горячего питания всех учеников начальной школы. «Этот вопрос мы планируем рассмотреть на заседании Совета законодателей 24 апреля 2020 года», — сказал Алексей Майоров.

Кроме того, в июле текущего года будет проведено совещание на тему «О мерах по повышению роли отечественного агропромышленного комплекса в обеспечении качественной пищевой продукцией в целях организации питания в образовательных организациях».

«Наш Комитет продолжит работу по мониторингу реализации положений данного Федерального закона», — заверил сенатор.

MIL OSI