Source: Russia – Council of the Federation
В СФ обсудили вопросы усиления контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке.
В Совете Федерации прошло совещание по подготовке расширенного заседания «О ходе реализации Постановления Совета Федерации «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке» от 30 января 2019 года и Плана мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
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Мероприятие провела член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай
Сенатор предложила детально обсудить ход реализации Постановления Совета Федерации. Она напомнила, что документ, как и все вопросы лесного комплекса, находится на особом контроле Председателя Совета Федерации. «Принимая его, мы были убеждены, что реализация предложенных мер в сфере лесного хозяйства позволит в оптимальные сроки добиться определенных результатов — увеличить численность лесных инспекторов, повысить им зарплату, пресечь нелегальный оборот древесины и обеспечить сырьём лесоперерабатывающие предприятия».
Реализация предложенных мер позволит добиться определенных результатов — увеличить численность лесных инспекторов, пресечь нелегальный оборот древесины и обеспечить сырьём лесоперерабатывающие предприятия
Согласно протокольному поручению Комитет должен доложить на пленарном заседании палаты о ходе реализации Постановления в феврале текущего года.
Сенатор напомнила, что в декабре прошлого года Комитет СФ обсуждал этот вопрос и отметил, что не приняты необходимые законопроекты. Было принято решение заслушать отчёт в феврале 2020 г.
«Комитет всегда при подготовке ответственных решений проводит совещания с тем, чтобы выработать взвешенное и согласованное решение, с которым мы и будем выходить на пленарное заседание», — отметила Татьяна Гигель.
Татьяна Гигель
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Андрей Грибенников
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Владимир Дмитриев
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Алексей Бобрецов
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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С основным докладом на заседании выступил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Он проинформировал, какие законопроекты, направленные на реализацию положений Постановления Совета Федерации, уже разработаны и внесены на рассмотрение в Правительство РФ, а какие еще находятся в стадии разработки.
Глава Рослесхоза сообщил, что ведомством реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» в рамках Национального проекта «Экология». Он отметил модернизацию и обновление технического комплекса отрасли, в частности, закуплена новая техника для пожаротушения, и более двух тысяч едини лесохозяйственной техники дл выполнения работ по воспроизводству лесов.
В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители Счетной палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Министерства промышленности и торговли РФ, экспертного сообщества.