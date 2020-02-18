ВФЛА опубликовала критерии допуска кандидатов к выборам президента и органов управления

Source: Russia Ministry of Sport

28 февраля в Москве состоится внеочередная выборная Конференция Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), в рамках которой пройдут выборы президента федерации, членов президиума и членов контрольно-ревизионной Комиссии организации.

Критерии допуска кандидатов для избрания в органы управления Всероссийской федерации легкой атлетики и контрольно-ревизионные органы, утвержденными Рабочей группой Олимпийского комитета России по вопросам лёгкой атлетики опубликованы на официальном сайте федерации.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года.

Критерии допуска к выборам президента и органов управления ВФЛА:

Лицо не может быть допущено к выборам в качестве кандидата для избрания в органы управления и контрольно-ревизионные органы ВФЛА, если указанное лицо:

1) не выдвинуто в качестве кандидата региональными спортивными федерациями – членами ВФЛА в порядке, установленном Уставом ВФЛА и иными регламентирующими документами ВФЛА;

2) в отношении которого проводится расследование антидопинговыми организациями по факту возможного нарушения антидопинговых правил;

3) признано антидопинговой организацией либо Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (КАС) совершившим нарушение антидопинговых правил и подвергнутый дисквалификации в качестве санкции за такое антидопинговое нарушение;

4) признано международной спортивной федерацией, общероссийской спортивной федерацией, иным уполномоченным органом либо КАС совершившим иное дисциплинарное нарушение (нарушение этических норм);

5) являющееся/когда-либо являвшееся личным тренером спортсмена, признанного антидопинговой организацией совершившим нарушение антидопинговых правил и подвергнутого дисквалификации в качестве санкции за такое антидопинговое нарушение либо входивший в медицинский персонал указанного спортсмена;

6) являющееся работником ВФЛА и отвечавшее за координацию работы в области предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним (антидопинговый координатор) в период с 2009 по 2019 гг., либо являвшееся членом специальной комиссии (комитета, совета или иного аналогичного органа) ВФЛА, отвечавшей за координацию работы в области предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним в указанный период;

7) избранное Конференцией ВФЛА 2 ноября 2012 года и являвшееся членом органов управления ВФЛА по состоянию на 16 января 2016 года;

8) избранное Конференцией ВФЛА 16 января 2016 года и являвшееся членом органов управления ВФЛА по состоянию на 9 декабря 2016 года;

9) избранное Конференцией ВФЛА 9 декабря 2016 года и являвшееся членом органов управления ВФЛА по состоянию на 3 февраля 2020 года;

10) в отношении которого имеется письменная рекомендация со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit) либо Рабочей группы ОКР, содержащая указание на обстоятельства, препятствующие указанному лицу занимать руководящие выборные должности в органах управления ВФЛА.

По информации пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики / rusathletics.infoПресс-служба Минспорта России

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