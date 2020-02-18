В Минспорте России подвели итоги XI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации 2019 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения и подведения итогов XI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации 2019 года.В мероприятии приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Центрального спортивного клуба государственной службы Геннадий Алёшин, административный директор – руководитель управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов, руководители и представители федеральных министерств и ведомств.Марина Томилова передала приветственные слова Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина в адрес участников Спартакиады.

«Для нас Спартакиада среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации очень важна не только потому, что указом Президента Российской Федерации определены проценты систематически занимающихся физической культурой и спортом, – сказала Марина Томилова – Каждый член коллектива понимает, что спорт является нормой жизни, получает максимальное удовольствие от профессиональной спортивной борьбы, и, конечно же, побед. Очень хочется, чтобы и дальше в ваших коллективах были созданы максимальные условия для сохранения здоровой спортивной трудовой нации».По итогам XI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации 2019 года (с первого по восьмое) распределились следующим образом:1 место – Федеральные судьи Российской Федерации;2 место – Федеральная налоговая служба;3 место – Министерство энергетики Российской Федерации;4 место – Генеральная прокуратура Российской Федерации;5 место – Гохран России;6 место – Федеральное агентство по государственным резервам;7 место – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;8 место – Счетная палата Российской Федерации.Спартакиада проходила в течение 2019 года в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России.Общее руководство Спартакиадой осуществлял Минспорт России, организацию и проведение соревнований – Центральный спортивный клуб государственной службы.Всего в Спартакиаде приняло участие более 3000 сотрудников из 38 министерств и ведомств Российской Федерации.В программу вошли соревнования по 11 видам спорта: бадминтон, бильярдный спорт, волейбол, дартс, лыжные гонки, лёгкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, шахматы и кёрлинг.Спартакиада направлена на повышение интереса сотрудников федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации к участию в спортивных мероприятиях, популяризацию физической культуры и спорта как важного средства укрепления здоровья, повышения работоспособности, продления активного образа жизни, а также развитие спартакиадного движения в России.Фото: Дмитрий ЖарковПресс-служба Минспорта России

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