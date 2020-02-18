«Газпром» ведет строительство восьми газопроводов в Томской области

Source: Gazprom in Russian
Релиз
18 февраля 2020, 19:30
Подписан план-график синхронизации работ по газификации на 2020 год.
«Газпром» направит на газификацию региона 4,6 млрд руб.
Разработки томских компаний используются на «Силе Сибири».
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. В 2019 году компания построила газораспределительную станцию (ГРС) и межпоселковый газопровод к с. Победа в Шегарском районе. Ведется сооружение газопровода-отвода к ГРС.
«Газпром» продолжает строительство еще семи газопроводов и ГРС «Асино». Эти объекты позволят обеспечить газом потребителей в 12 населенных пунктах Томской области: с. Больше-Дорохово, с. Ново-Кусково, д. Старо-Кусково, д. Победа и д. Феоктистовка Асиновского района; с. Берлинка, с. Зырянское, пос. Причулымский, с. Семеновка и с. Цыганово Зырянского района; с. Первомайское Первомайского района; с. Итатка Томского района.
Кроме того, в текущем году планируется начать практическую реализацию проекта автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов. Компания планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа. Они необходимы для подачи газа в п. Бакчар, п. Вороновка, с. Кожевниково, с. Подгорное и с. Тегульдет. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году.
Алексей Миллер и Сергей Жвачкин подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году. Инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры предусмотрены в объеме 4,65 млрд руб. (в 2019 году — 1,08 млрд руб.). В свою очередь Администрация Томской области должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тыс. домовладений и квартир, перевести на газ свыше 80 котельных.
Отдельное внимание было уделено вопросам расширения использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Было отмечено, что региональный промышленный комплекс наращивает количество продукции и услуг, поставляемых компании. Так, оборудование томских предприятий — средства связи и антипомпажные клапаны — применяется на газопроводе «Сила Сибири». Разрабатываются новые образцы техники, в том числе в подводном исполнении.
В ходе встречи стороны также обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов на территории Томской области.
Справка
Между «Газпромом» и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.
В 2017 году сторонами актуализирована Дорожная карта по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала региона в интересах компании, срок действия документа продлен до 2021 года.
В 2005–2019 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Томской области 6,63 млрд руб., построено шесть межпоселковых газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос с 6,3% до 13,6% по состоянию на 1 января 2020 года.
На территории Томской области действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В рамках программы «Газпром — детям» в Томской области построены закрытый легкоатлетический манеж и спортивный центр с искусственным льдом (г. Томск), многофункциональные спортивные площадки.
Управление информации ПАО «Газпром»
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