«Газпром» ведет строительство восьми газопроводов в Томской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 февраля 2020, 19:30

Подписан план-график синхронизации работ по газификации на 2020 год.

«Газпром» направит на газификацию региона 4,6 млрд руб.

Разработки томских компаний используются на «Силе Сибири».

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. В 2019 году компания построила газораспределительную станцию (ГРС) и межпоселковый газопровод к с. Победа в Шегарском районе. Ведется сооружение газопровода-отвода к ГРС.

«Газпром» продолжает строительство еще семи газопроводов и ГРС «Асино». Эти объекты позволят обеспечить газом потребителей в 12 населенных пунктах Томской области: с. Больше-Дорохово, с. Ново-Кусково, д. Старо-Кусково, д. Победа и д. Феоктистовка Асиновского района; с. Берлинка, с. Зырянское, пос. Причулымский, с. Семеновка и с. Цыганово Зырянского района; с. Первомайское Первомайского района; с. Итатка Томского района.

Кроме того, в текущем году планируется начать практическую реализацию проекта автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов. Компания планирует приступить к строительству малотоннажного комплекса по сжижению природного газа в районе ГРС «Каргала» в Шегарском районе, а также станций приема, хранения и регазификации газа. Они необходимы для подачи газа в п. Бакчар, п. Вороновка, с. Кожевниково, с. Подгорное и с. Тегульдет. Строительно-монтажные работы предполагается завершить в 2021 году.

Алексей Миллер и Сергей Жвачкин подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году. Инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры предусмотрены в объеме 4,65 млрд руб. (в 2019 году — 1,08 млрд руб.). В свою очередь Администрация Томской области должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тыс. домовладений и квартир, перевести на газ свыше 80 котельных.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Было отмечено, что региональный промышленный комплекс наращивает количество продукции и услуг, поставляемых компании. Так, оборудование томских предприятий — средства связи и антипомпажные клапаны — применяется на газопроводе «Сила Сибири». Разрабатываются новые образцы техники, в том числе в подводном исполнении.

В ходе встречи стороны также обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов на территории Томской области.

Справка

Между «Газпромом» и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.

В 2017 году сторонами актуализирована Дорожная карта по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала региона в интересах компании, срок действия документа продлен до 2021 года.

В 2005–2019 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Томской области 6,63 млрд руб., построено шесть межпоселковых газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос с 6,3% до 13,6% по состоянию на 1 января 2020 года.

На территории Томской области действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

В рамках программы «Газпром — детям» в Томской области построены закрытый легкоатлетический манеж и спортивный центр с искусственным льдом (г. Томск), многофункциональные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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