И. Фомин принял участие в заседании «круглого стола», посвященного правовому регулированию деятельности экскурсоводов

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждался законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в заседании «круглого стола», посвященного совершенствованию правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также турагентской деятельности. Мероприятие состоялось в Государственной Думе.

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В своём выступлении сенатор отметил, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» был подробно рассмотрен на заседании Комитета СФ по социальной политике.

«При доработке законопроекта в Государственной Думе Комитетом был предложен ряд изменений. Во‑первых, мы предложили законодательно закрепить возможность оказания услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников не только индивидуальными предпринимателями и организациями, но и физическими лицами, применяющими в своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — сообщил Игорь Фомин.

По словам законодателя, расширение действия этого механизма, с учетом увеличения количества регионов, где будет возможно применять специальный налоговый режим, позволит гражданам, оказывающим такие услуги, работать в правовом поле и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, продолжил сенатор, профильный Комитет СФ предлагает рассмотреть возможность создания единого федерального реестра, который будет содержать все необходимые данные квалифицированных туристических работников.

Создание единого федерального реестра позитивно скажется на туротрасли в целом

По мнению Игоря Фомина, этот Интернет-ресурс сделает рынок услуг более контролируемым, безопасным и прозрачным, что позитивно скажется на туротрасли в целом.

«Нужно также предусмотреть участие органов государственной власти субъектов Федерации в аттестации инструкторов-проводников», — отметил парламентарий. Сейчас в документе предполагается, что аттестацией инструкторов-проводников по видам и категориям сложности туристских маршрутов будут заниматься некоммерческие организации, включенные в федеральный реестр.

Игорь Фомин принял участие в заседании «круглого стола», посвященного правовому регулированию деятельности экскурсоводов

«Работа организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, будет осуществляться на территории всей России. Это правильный подход, так как такие организации должны обладать многолетним опытом в сфере активного туризма. Однако при доработке законопроекта мы предлагаем установить необходимость согласования деятельности таких организаций с органами власти тех регионов, где располагаются туристские маршруты, по которым будет проводиться аттестация инструкторов-проводников», — подытожил сенатор.

В ходе мероприятия заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин подробно рассказал участникам заседания об указанном законопроекте. По его мнению, этот документ станет базисом для построения норм в экскурсионной деятельности.

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