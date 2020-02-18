Л. Гумерова встретилась с президентом Российской академии образования Ю. Зинченко

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Центр междисциплинарных исследований Российской академии образования.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с президентом Российской академии образования Юрием Зинченко.

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Как сообщила сенатор, в Центре междисциплинарных исследований Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко рассказал о реализации проекта «Растем с Россией», цель которого — изучение индивидуальных особенностей школьников для построения с их учетом образовательного процесса.

Лилия Гумерова встретилась с президентом Российской академии образования Юрием Зинченко

«Такие масштабные междисциплинарные исследования помогут не только лучше знать современных детей, но и, основываясь на результатах, принимать научно обоснованные решения в образовательной политике», — подчеркнула глава Комитета Совета Федерации.

По словам Лилии Гумеровой, это поможет сделать образовательный процесс более эффективным и доступным для детей.

Лилия Гумерова встретилась с президентом Российской академии образования Юрием Зинченко

Парламентарий отметила, что в ходе встречи обсуждались основные направления сотрудничества по вопросам ведения Комитета СФ по науке, образованию и культуре, а также вопросы реализации в регионах проекта «Растём с Россией».

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