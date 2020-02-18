Олег Матыцин вручил награду «Серебряная лань» прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 февраля, в Москве в Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения премии «Серебряная лань», присуждаемой по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России.

В мероприятии принял участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, который вручил награду легкоатлетке, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой.

«Анжелика нас радовала и вдохновляла всегда, продолжает вдохновлять своими победами, а её прыжок 4,95 м в Дохе, я думаю, что он всем памятен. Продолжайте радовать своих болельщиков спортивными достижениями», – сказал Олег Матыцин.

Обращаясь к собравшимся, глава Минспорта России подчеркнул важную роль представителей СМИ в спортивной отрасли.

«Спорт и журналистика всегда идут рука об руку. Министерство спорта и Олимпийский комитет России заинтересованы в том, чтобы решения, принимаемые нашими организациями, были понятны как вам, уважаемые представители СМИ, так и вашей аудитории – болельщикам, которые поддерживают наших спортсменов. «Серебряная лань» делает успехи наших звёзд достоянием всей страны, привлекает к спортсменам дополнительное внимание», – заявил Министр.

Лауреатами премии «Серебряная лань–2019» стали также чемпион мира по парапауэрлифтингу Владимир Балынец, многократные чемпионы мира Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова (обе – велотрек), Никита Нагорный и Артур Далалоян (оба – спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев.

Лучшей спортсменкой была признана Алёна Косторная (фигурное катание). Лучшим тренером – Юрий Семин (футбол). Лучшей командой – мужская сборная России по пляжному футболу.

Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Пресс-служба Минспорта России

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