Опубликован список кандидатов на пост президента и в органы управления ВФЛА

Source: Russia Ministry of Sport

Рабочая группа Олимпийского комитета России по вопросам лёгкой атлетики информирует о кандидатах, подавших заявки для участия в выборах на внеочередной выборной Конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которая пройдет в Москве 28 февраля. Список опубликован на официальном сайте ВФЛА.

Всего было подано следующее количество заявок:

– кандидаты на пост президента ВФЛА – от 4 человек;

– кандидаты в состав президиума ВФЛА – от 44 человек;

– кандидаты в состав Контрольно-ревизионной комиссии ВФЛА – от 3 человек.

Кандидаты на пост президента ВФЛА:

– Юрий Михайлович Борзаковский (Волгоградская область);

– Михаил Алексеевич Гусев (Нижегородская область, Тульская область);

– Олег Владимирович Курбатов (г. Москва, Белгородская область);

– Евгений Валерьевич Юрченко (Воронежская область).

Со списками кандидатов в состав президиума и в состав Контрольно-ревизионной комиссии можно ознакомиться на официальном сайте ВФЛА: http://rusathletics.info/121812

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года.По информации пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики / rusathletics.infoПресс-служба Минспорта России

MIL OSI