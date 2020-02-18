Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Национальной научно-практической конференции «Цифровые технологии в социально-экономическом развитии страны».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в ходе работы в регионе принял участие в открытии Национальной научно-практической конференции студентов, аспирантов, магистров «Цифровые технологии в социально-экономическом развитии страны». Мероприятие состоялось в Уральском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Смотрите также

В своем выступлении сенатор отметил, что проведение научных конференций — давняя традиция высших учебных заведений Челябинской области. «Финансовый университет следует этой традиции, и особо значимо, что на конференции в этом году выступают международные участники. Век информационных технологий позволяет общаться с коллегами из нескольких стран в режиме онлайн», — сказал Олег Цепкин.

Особое внимание необходимо уделять информационной безопасности в сфере корпоративного управления

По словам парламентария, информационные технологии — передовая отрасль, необходимая в современной жизни и пронизывающая все сферы.

«Особое внимание необходимо уделять информационной безопасности в сфере корпоративного управления, промышленности, государственного управления, общественной жизни. Поэтому так важно, что участники конференции выступают с новыми, свежими идеями и предложениями в развитии этой отрасли», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI