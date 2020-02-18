Подписана Дорожная карта по развитию промышленного потенциала Нижегородской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 февраля 2020, 15:00

Уровень газификации региона увеличен до 85,6%.

Подписан план-график синхронизации работ по газификации области на 2020 год.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества. Отдельное внимание было уделено газификации. Отмечено, что с 2005 года уровень газификации вырос с 69,7% до 85,6% на 1 января 2020 года.

В настоящее время компания ведет сооружение межпоселкового газопровода, который повысит надежность газоснабжения потребителей г. Арзамаса и обеспечит условия для газификации микрорайона Солнечный с. Хватовка Арзамасского района. В текущем году также планируется завершить проектирование и приступить к строительству газопроводов к котельным социальных объектов в с. Абрамово и д. Марьевке Арзамасского района, котельной Международного аэропорта Нижнего Новгорода.

Алексей Миллер и Глеб Никитин подписали план-график синхронизации работ по газификации региона на 2020 год.

Отмечена необходимость принятия Правительством региона мер по укреплению платежной дисциплины потребителей и погашению накопленной просроченной задолженности за поставленный газ. По состоянию на 1 февраля 2020 года она увеличилась до 1,62 млрд руб.

На встрече также была подписана трехсторонняя Дорожная карта между ПАО «Газпром», Правительством Нижегородской области и Министерством промышленности и торговли РФ по взаимодействию компании с промышленным комплексом региона.

Документ рассчитан на период до 2023 года и предусматривает разработку передового оборудования для нужд «Газпрома». В частности, речь идет о поршневом компрессорном оборудовании, криогенных насосах для переработки и сжижения природного газа, высокоэффективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. При успешном прохождении опытно-промышленных испытаний и сертификации образцов оборудования, «Газпром» рассмотрит вопрос о заключении долгосрочных договоров на поставку. Кроме того, предусмотрена возможность выделения субсидий из федерального бюджета предприятиям-участникам Дорожной карты на производство и реализацию пилотных партий продукции.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Нижегородской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции в интересах компании.

В 2005–2019 годах «Газпром» направил на газификацию региона более 3,5 млрд руб. Построено 37 межпоселковых газопроводов.

В Нижегородской области действуют шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Газпрома». Компания планирует построить еще несколько АГНКС. Со своей стороны, Правительство области расширяет парк техники, работающей на природном газе. В частности, парк автобусной газомоторной техники в области сегодня превышает 660 единиц.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены спортивно-оздоровительный центр и многофункциональные спортивные площадки. Компания также приняла участие в финансировании реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса в с. Сеченово Сеченовского района.

При поддержке «Газпрома» в Нижнем Новгороде открыт исторический парк «Россия — моя история».

Управление информации ПАО «Газпром»

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