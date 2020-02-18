Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось совещание по нормативно-правовому регулированию инициативного бюджетирования в РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел совещание «Развитие нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации».

В обсуждении приняли участие члены СФ Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Олег Ковалев, КовалевОлег Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России Владимир Вагин, представители региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.

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Николай Журавлев отметил, что задача развития инициативного бюджетирования была озвучена в том числе в Послании Президента Федеральному Собранию. «Реализация национальных проектов требует нового качества государственного управления, прямого диалога с гражданами. Инициативы граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций могут внести свой существенный вклад в решение задач национального развития».

Инициативы граждан, общественных объединений, НКО могут внести свой существенный вклад в решение задач национального развития

По его словам, в ближайшие три года поставлена задача довести как минимум до пяти процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с учётом мнения граждан.

Сенатор указал, что, начиная с 2015 года Министерством финансов в рамках повышения открытости управления государственными и муниципальными финансами была разработана и реализуется программа развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ. В 2017 году к данной работе присоединился Совет Федерации. Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам проведено несколько круглых столов и совещаний, в 2018 году была создана рабочая группа при Комитете, в которую вошли представители регионов, общественных структур.

Николай Журавлев и Андрей Шевченко

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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Совещание, посвященное развитию нормативно-правового регулирования инициативного бюджетирования

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«В качестве результатов хотелось бы отметить следующее — участие 68 субъектов в практике реализации инициативных проектов с привлечением порядка 19,3 миллиардов рублей в год и реализацией без малого 19 тысяч проектов. Инициативное бюджетирование нашло свое отражение в Основных направления деятельности Правительства РФ до 2024 года, целый комплекс мероприятий, посвященных инициативному бюджетированию, включены в госпрограмму «Управления государственными финансами», утвержденную Правительством РФ концепцию «Повышения эффективности бюджетных расходов в РФ», — сказал Николай Журавлев.

«Как итог этой большой работы нашими коллегами – сенаторами, депутатами — были сформирован пакет из двух законопроектов, внесенный членами СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и депутатом Государственой Думы Сергеем Неверовым. Сегодня он будет представлен на совещании».

Дмитрий Шатохин рассказал о деятельности рабочей группы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам по законодательному регулированию инициативного бюджетирования в Российской Федерации и о вышеупомянутых проектах законов в части формирования основ инициативного бюджетирования. «Цель сегодняшнего совещания – формирование рекомендаций к нулевому, первому, второму чтению этих законопроектов».

Задача внесенных законопроектов – поиск новых возможностей развития местного самоуправления и вовлечение граждан в бюджетные решения

Сенатор подчеркнул, что задача внесенных законопроектов – поиск новых возможностей развития местного самоуправления и вовлечение граждан в бюджетные решения. При этом следует максимально учесть опыт субъектов.

Алексей Лавров затронул вопросы развития инициативного бюджетирования в РФ. Необходимо открывать новые возможности в этой сфере с учетом опыта и мнений регионов, проводить обсуждения на разных площадках с участием экспертов.

Выступление председателя Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрея Максимова было посвящено общественному контролю за реализацией проектов инициативного бюджетирования.

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