Состоялась рабочая встреча В. Рязанского с председателем Пенсионного фонда РФ М. Топилиным

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались текущие вопросы пенсионного обеспечения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и председатель Пенсионного фонда Российской Федерации Максим Топилин в ходе рабочей встречи обсудили текущие вопросы пенсионного обеспечения. В частности, речь шла об информатизации работы с региональными структурами ПФР.

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«Говорили о взаимодействии в области информационной политики, а именно, о разъяснении населению инициатив Президента России, вытекающих из его Послания Федеральному Собранию», — сообщил Валерий Рязанский.

Парламентарий отметил, что Комитет СФ по социальной политике в течение многих лет проводит совместную работу с Пенсионным фондом РФ и Союзом пенсионеров России в части обучения компьютерной грамотности пожилых граждан.

«Мы наметили проведение очередного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который в этом году пройдет в Самаре», — сказал Валерий Рязанский. По словам законодателя, ПФР сформулирует одно из конкурсных заданий для участников.

«Мы также предварительно договорились о совместных проектах, включающий в себя проведение 30-часового тренинга для пенсионеров на компьютерах, планшетах и смартфонах», — добавил сенатор.

По словам парламентария, в этом году планируется провести тренинги 10 тыс. граждан пожилого возраста, тогда как количество желающих уже в три раза больше.

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