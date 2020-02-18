Состоялась рабочая встреча Председателя Правления «Газпрома» и Посла Монголии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 февраля 2020, 19:25

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Российской Федерации Дуламсурэнгийна Даваа.

Стороны обсудили вопросы, связанные с возможной реализацией проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В частности, речь шла о создании совместной рабочей группы для проработки проекта.

Справка

5 декабря 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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