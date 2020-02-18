С. Митин принял участие в мероприятии, посвященном вопросам строительства судов рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось обсуждение вопросов строительства судов рыбопромыслового флота на верфи, мер поддержки со стороны государства верфям, реализующим проекты по обновлению отечественного рыбопромыслового флота.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие во встрече на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ), который входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Смотрите также

Участники встречи ознакомились с производственными площадками Выборгского судостроительного завода. Состоялось обсуждение вопросов строительства судов рыбопромыслового флота на верфи, мер поддержки со стороны государства верфям, реализующим проекты по обновлению отечественного рыбопромыслового флота. Всего на верфи ведется строительство восьми траулеров, на судах «Баренцево море», «Норвежское море», «Белое море» и головном судне проекта «Норд Пилигрим» — работы по достройке на воде.

Генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев подробно рассказал о ходе строительства серии траулеров на ВСЗ, возникающих сложностях и путях их решения, о финансовом положении верфи и важность активного участия государства в поддержке гражданского судостроения, в том числе для дальнейшего обновления отечественного рыбопромыслового флота.

По его словам, существует большая проблема задержки строительства судов. В настоящее время отставание по всем контрактам составляет почти год. Именно причины превышенных сроков строительства судов и возможные последствия обсуждалось на встрече.

«Верфи переоценили свои силы. Государству пора вмешаться в ситуацию с задержками в строительстве судов под инвестиционные квоты, причем делать это нужно незамедлительно», — считает исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов.

По словам Сергея Митина, необходимо совместное обсуждение этой проблемы с привлечением Росрыболовства, Минсельхоза и Минпромторга. «Верфям самим не справиться с проблемой нехватки ресурсов, ограничения по времени и ограничений законодательства. Отставание по срокам со стороны судостроителей негативно сказываются и на рыбаках, которые получили свои квоты на вылов рыбы и краба. Несправедливым является и подход, когда судостроителям на Дальнем Востоке даются поблажки, которых нет у коллег в Европейской части России», — подчеркнул сенатор.

По окончании мероприятия участники встречи посетили строящиеся крупнотоннажные траулеры-процессоры, находящиеся на различной степени готовности.

MIL OSI