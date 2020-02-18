Т. Кусайко: Успех в борьбе с сахарным диабетом невозможен без профилактики, своевременной диагностики и инновационных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание «круглого стола», посвящённого проблемам сахарного диабета второго типа.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Диагностика и лечение сахарного диабета второго типа: инновационные технологии и государственное участие».

В мероприятии также участвовали член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности Антон Данилов-Данильян, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Татьяна Кусайко и Юрий Архаров приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Диагностика и лечение сахарного диабета второго типа: инновационные технологии и государственное участие»

В своём выступлении Татьяна Кусайко отметила, что проблема сахарного диабета в России стоит чрезвычайно остро. «Это заболевание является одной из ведущих причин смертности, а также инвалидности. Только за последние пять лет рост заболеваемости сахарным диабетом составил 23 процента. Причем около 50 процентов всех больных сахарным диабетом приходится на наиболее активный, трудоспособный возраст 40–59 лет», — сообщила парламентарий.

Около 50 процентов всех больных сахарным диабетом приходится на наиболее активный, трудоспособный возраст 40–59 лет

«Особую тревогу вызывает распространение диабета второго типа, который сопровождается высокой долей осложнений, прежде всего сердечно-сосудистых», — сказала Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко и Юрий Архаров приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Диагностика и лечение сахарного диабета второго типа: инновационные технологии и государственное участие»

По ее словам, успех в борьбе с болезнью невозможен без профилактики, своевременной диагностики, использования инновационных терапевтических подходов лечения и препаратов. К сожалению, для ряда регионов актуальна проблема низкой доступности инновационных методов терапии, прежде всего, ввиду ограниченного финансирования, добавила сенатор.

Как отметил Юрий Архаров, сахарный диабет – одна из самых распространенных эндокринных патологий и представляет собой серьёзную медико-социальную проблему, которая несёт значительную угрозу.

«Очень важно, что сегодня эта тема активно обсуждается, и мы видим заинтересованность ряда структур в разработке инновационных технологий, лекарственных препаратов, что направлено на благо общенациональных интересов», — сказал парламентарий.

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