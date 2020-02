Valsts prezidents atzinīgi vērtē PBLA iesaisti diasporas politikas stiprināšanā

18. februārī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadību, lai pārrunātu organizācijas iesaisti diasporas politikas attīstībā. Sarunā tika pievērsta uzmanība apvienības aktualitātēm Latvijā un diasporā, PBLA redzējumam, kā vēl būtu stiprināma diasporas politika, kā arī tika pārrunāti remigrācijas jautājumi un diasporas mediju loma. Runājot par remigrācijas jautājumiem, Valsts prezidents aicināja PBLA aktīvi iesaistīties, ja apvienība redz būtiskus birokrātiskus šķēršļus, kas apgrūtina tautiešu atgriešanos Latvijā. Tāpat E. Levits atbalstīja PBLA iniciatīvu stiprināt attiecības ar dažādiem sadarbības partneriem ekonomikas nozarē, piemēram, tirdzniecības palātām, jo “latviešiem ir būtiski apzināties, ka viņi var ietekmēt Latvijas tautsaimniecisko attīstību no tālienes”. PBLA pauda atbalstu Valsts prezidentam nostājā par Latvijas mediju telpas piederības stiprināšanu Eiropas kultūrtelpai, tādējādi sekmējot Latvijas iedzīvotāju iekļaušanos kopējā Eiropas informatīvajā telpā, kā arī tika uzsvērta diasporas un trimdas mediju nozīme. Sarunā tika pievērsta uzmanība arī Diasporas konsultatīvās padomes darbībai un PBLA sadarbībai ar Latvijas valsts pārvaldes iestādēm diasporas izglītības u. c. nozīmīgos jautājumos. PBLA pārstāvēja priekšsēde Kristīne Saulīte, vicepriekšsēdis, Amerikas latviešu apvienības vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, izpilddirektors Raits Eglītis un pārstāvniecības Latvijā vadītājs Jānis Andersons.

