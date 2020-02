Valsts prezidents: Islandei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas neatkarības atjaunošanā

18. februārī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar V. E. Islandes ārlietu ministru Gudlaugiru Touru Tourdarsonu (H. E. Mr Guðlaugur Þór Þórðarson), lai pārrunātu abu valstu lieliskās divpusējās attiecības un virzienus to stiprināšanai. Valsts prezidents pateicās Islandei par nozīmīgo lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, jo Islande bija pirmā valsts, kas 1991. gada 22. augustā atzina Latvijas un pārējo Baltijas valstu suverenitātes atjaunošanu. Tāpat E. Levits pateicās Islandei par solīto atbalstu Latvijas kandidatūrai ANO Drošības padomes 2025. gada vēlēšanās. “Mūsu kandidatūra atspoguļo Latvijas apņemšanos ieguldīt globālajā drošībā un attīstībā un stiprināt starptautisko sistēmu, kas ir balstīta uz noteikumiem,” uzsvēra E. Levits. Abas puses pārrunāja virzienus un jomas, kurās būtu jāstiprina Latvijas un Islandes sadarbība, piemēram, ekonomiskajos un klimata jautājumos, reģiona drošības stiprināšanā, starptautiskajās organizācijās u. c. jomās. G. T. Tourdarsons pastāstīja par Islandes centieniem nostiprināt NATO politisko dimensiju, darbu pie Alianses kolektīvās aizsardzības stiprināšanu, kā arī rūpīgo gatavošanos “Brexit”. Sarunā tika pieminēts arī Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības modelis, lai stiprinātu reģiona konkurētspēju, kā arī starptautiskās likumdošanas nozīme drošības stiprināšanā un cīņā ar kiberapdraudējumu. Islandes pārstāvis uzsvēra, ka šī ir viņa pirmā vizīte Latvijā un viņš jūtas ļoti sirsnīgi sagaidīts.

Source: President of Latvia in Latvian