Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-16#МКС-6319.02.2020 13:28

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сдали экзамен по ручному сближению

У экипажей МКС-63 продолжается экзаменационная сессия в Центре подготовки космонавтов. Сегодня, 19 февраля 2020 года, тренировка на тренажёре «Дон-Союз» по ручному сближению прошла у российских членов дублирующего экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Рабочее место командира экипажа (Анатолия Иванишина) во время этой тренировки — в спускаемом аппарате, а бортинженера (Ивана Вагнера) — в бытовом отсеке. Командир контролирует автоматический процесс сближения и в случае возникновения нештатной ситуации (отказ бортовой вычислительной системы или отказ системы «Курс-НА», когда нет измерений дальности и скорости) переходит на ручное управление.

Начинается тренировка всегда с автоматического режима. Экипаж не знает, какая будет нештатная ситуация и когда. Нужно вовремя распознать неполадки, доложить об этом на Землю, перейти к ручному управлению и выполнить программу полёта. Оценка режима производится по параметрам зависания (дальность до стыковочного узла, радиальная скорость, скорость линии визирования), расходу топлива от начала перехода в ручное управление до зависания, а также по времени выполнения режима.

Опытный космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, участник двух длительных экспедиций на Международную космическую станцию, рассказал, что в реальном полёте ручные режимы ему пока применять не доводилось, но нужно быть всегда к этому готовым. Поэтому командиру корабля должны быть присуще внимательность, сосредоточенность, выдержка и, конечно, высокий уровень знаний и навыков.

Немаловажным фактором является и отличное взаимодействие внутри экипажа. В режиме ручного управления командир непосредственно управляет кораблём, регулируя скорость в продольном канале в соответствии с дальностью и «гасит» боковую скорость до нуля. А бортинженер работает с лазерным дальномером и блоком вычисления координат, сообщая командиру такие важные для сближения параметры, как дальность и скорость.

Экипаж, в соответствии с бортовой документацией, подводит корабль до дальности ручного облёта 160-250 метров и совершает облёт на ось заданного стыковочного узла. Причём облёт к стыковочному узлу необходимо выполнить на свету. За время экзаменационной тренировки дублирующий экипаж МКС-63 выполнил четыре режима, полностью отработав сближение со всеми стыковочными узлами, имеющимися на российском сегменте Международной космической станции.

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