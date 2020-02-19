Антон Инюцын: «Совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых талантливых и целеустремленных будущих инженеров»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в пресс-конференции, посвящённой старту нового сезона международного инженерного чемпионата «CASE-in».

Замминистра рассказал, что Минэнерго России совместно с Росмолодежью, Минобрнауки России, Минпросвещения России и АНО «Россия – страна возможностей» в конце прошлого года на площадке молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя» подписали План общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2020 год, в числе которых и Международный инженерный чемпионат Case-in.

«На базе таких проектов как чемпионат Case-in совместно с компаниями и вузами мы создаем социальные лифты для самых талантливых и целеустремленных будущих инженеров. Важно, чтобы молодые специалисты и студенты запустили тысячи конкретных проектов, которые будут поддержаны компаниями и вузами и в дальнейшем реализованы на практике», – сказал он.

Замминистра отметил, что по итогам чемпионата у представителей студенческой лиги появляется возможность целевого обучения, стажировок в крупнейших компаниях и дальнейшего трудоустройства, а победители и призёры школьной лиги, помимо опыта, смогут получить от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 19 вузов-партнёров чемпионата.

Антон Инюцын также рассказал, что Минэнерго России в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» – 2020 проведёт несколько мероприятий под эгидой Case-in.

«В этом году молодежный трек РЭН может достичь отметку в 5 тысяч человек. На сегодняшний день к подготовке Молодежного дня уже присоединились 90 крупнейших компаний ТЭК и более 70 вузов. В рамках чемпионата мы во второй раз проведём Case-in МедиаТЭК, в ходе которого студенты предложат нам новые современные идеи по продвижению и пиару локальных, но весьма важных региональных историй: запуск новых объектов энергетики, введение в эксплуатацию новых месторождений и многое другое. Также запланировано международное состязание в решении кейсов среди студентов стран БРИКС. Как вы знаете, Россия в этом году председательствует в этой международной организации, поэтому планируем серьезную деловую программу, в том числе для молодежи», – пояснил он.

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