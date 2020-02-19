А. Клишас провел встречи с активом Красноярского краевого Совета ветеранов и членами Молодежного экспертного Совета

Source: Russia – Council of the Federation

Темой встреч стали планируемые поправки в Конституцию РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в Общественных слушаниях по обсуждению законодательных инициатив по изменению Конституции РФ с активом Красноярского краевого Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

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Сенатор подробно рассказал о планируемых поправках в Конституцию. Участники встречи, в свою очередь, выступили со своими предложениями, в том числе, в части увеличения льгот для старшего поколения.

Инициативы красноярских ветеранов будут переданы для рассмотрения в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

По словам парламентария, инициативы красноярских ветеранов будут переданы для рассмотрения в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Андрей Клишас также провел встречу с членами Молодежного экспертного Совета (Молодежного правительства дублеров Красноярского края) при губернаторе Красноярского края, молодежного парламента Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края.

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