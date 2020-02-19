Source: Russia – Council of the Federation

В Самаре проходит заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина».

В Самаре заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области проводит заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина». Мероприятие проходит в Самарском государственном медицинском университете.

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«Цель Совета — повысить качество жизни в каждом регионе России с помощью современных технологий. Тема нашей сегодняшней встречи касается всех без исключения 146 миллионов жителей России. Это цифровая медицина и ее законодательное регулирование», — отметил вице-спикер СФ, открывая заседание.

По словам Андрея Турчака, цифровые технологии — это ключ к росту эффективности медицинской помощи с точки зрения доступности, качества и скорости оказания. Это доступ к лучшим врачам и практикам из любой точки страны, это более точные диагнозы и сокращение врачебных ошибок, это возможность на расстоянии контролировать ход лечения и так далее.

Парламентарий напомнил, что цифровизация здравоохранения ведется в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», который предполагает внедрение современных технологий в управление скорой медицинской помощью, льготным лекарственным обеспечением, потоками пациентов. «Регионы завершили интеграцию с федеральной электронной регистратурой и обеспечивают запись на прием в личном кабинете пациента. Нам важно, чтобы за этими цифрами стояло реальное улучшение качества жизни людей».

Сенатор подчеркнул, что телемедицина, с ее широкими возможностями дистанционной помощи пациентам, крайне важна, учитывая российские расстояния и удаленность населенных пунктов.

Вице-спикер СФ напомнил, что Закон о телемедицине (поправки в 323-й Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») был принят три года назад, но к ожидаемому прорыву в здравоохранении он не привел. «Действующее регулирование этой сферы сегодня безнадежно отстает от современных реалий и нуждается в доработке».

Телемедицина помогает быть здоровым, а не только лечиться

Андрей Турчак отметил, что современные телемедицинские технологии позволяют ставить пациенту диагноз, назначать лечение, выписывать электронные рецепты, дистанционно контролировать ход выздоровления и приема лекарств. Более того, телемедицина в прямом смысле помогает быть здоровым, а не только лечиться. Проводить качественную профилактику. За счет дистанционных консультаций и различных современных технологий можно выявлять и предотвращать различные заболевания на ранней стадии. «После принятия закона получилось так, что телемедицина ограничена консультациями, сбором анамнеза пациента и дистанционным наблюдением. При этом врач не может поставить диагноз и назначить лечение без очного приема пациента, что фактически превращает оказание телемедицинской помощи в информационные услуги».

«Мы легализовали телемедицинскую помощь, но прописали в законе местами просто нелепые ограничения», — сказал он. «Нам нужна полноценная медицина будущего. Сегодня в большинстве субъектов Федерации набор услуг с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен. Это приводит к тому, что люди фактически не могут получить первичную медицинскую помощь дистанционно, что кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения, особенно в период пика сезонных заболеваний».

Отдельная проблема, считает Андрей Турчак, кроется в привязке телемедицинской помощи к ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации). Текущее законодательство фактически исключает из телемедицины возможность анонимного обращения за помощью, равно как и экстренные ситуации, когда нет ни возможности, ни времени эту идентификацию проводить.

В связи с этим вице-спикер СФ сообщил, что Совет предлагает изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В случае их принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз, назначать лечение пациенту, подчеркнул вице-спикер СФ. «Предложенные поправки во многом решают и проблему идентификации, значительно расширяя ее варианты. Соответствующий законопроект подготовлен и будет внесен на рассмотрение Государственной Думы в весеннюю сессию. Благодаря ему снимутся лишние барьеры, и мы получим на выходе ту самую телемедицину здорового человека. Такую, какой она должна быть — полноценной, доступной, удобной и для врачей, и для больных».

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина»

Также сообщил Андрей Турчак, предлагается изменить ряд организационных моментов. Например, исключить положение о том, что корректировать назначенное лечение может только лечащий врач. «Такое требование значительно осложняет процедуру лечения даже в пределах одного учреждения здравоохранения, не говоря уже об остальных случаях».

При этом, уточнил законодатель, телемедицина — одно из ключевых направлений федерального проекта по цифровизации здравоохранения, но не единственное. «Даже если все его пункты будут выполнены на 100 процентов — этого будет недостаточно, чтобы создать полноценную цифровую систему в здравоохранении».

Как считает сенатор, современные технологии развиваются стремительно — в отличие от бюрократической системы, которая имеет большую инерцию. «При внедрении цифровых технологий в любую социальную сферу их столкновение неизбежно. Поэтому задача Совета — ускорить их слияние, внедрение цифровых решений в отечественную медицину».

Кроме того, уточнил вице-спикер СФ, внедрение тех или иных технологий приводит к тому, что возникают новые вопросы и проблемы. К примеру, в случае с телемедициной не решен вопрос тарифного регулирования.

Андрей Турчак обратил внимание на то, что часть предложений, которые озвучены, лежат вне федерального проекта, но при этом эффективно его дополняют. Среди них — цифровизация здравоохранения и переход к электронным историям болезни, медицинским картам — это то, что называется Big Data. Потенциальная польза от их обработки может быть огромной. «Мы предлагаем дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, которые создаются в рамках ЕГИСЗ. Чтобы на их основе создать системы с использованием искусственного интеллекта, которые будут анализировать эти данные — и подсказывать врачам, к примеру, диагнозы и эффективные варианты лечения. При этом нам важно обеспечить защиту персональных данных и врачебной тайны».

Андрей Турчак также указал, что тарифы на оказание телемедицинских услуг необходимо включить в территориальные программы госгарантий.

В заседании принимают участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области члены Совета Федерации, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, директор Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения РФ Дмитрий Селиванов, представители других профильных министерств, ведомств, промышленных предприятий, экспертных организаций и науки.

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