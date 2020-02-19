Возложение цветов к памятнику Анатолию Собчаку

Source: President of Russia – Kremlin

Памятник, представляющий собой гранитную поясную фигуру политика в мантии почётного доктора, установлен в сквере неподалёку от юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где преподавал Анатолий Собчак. Монумент возведён в 2006 году по проекту скульптора Ивана Корнеева и архитектора Вячеслава Бухаева.

В церемонии возложения цветов приняли участие президент Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Беглов Александр Дмитриевичгубернатор Санкт-Петербурга , заместитель Руководителя Администрации Президента Дмитрий Козак Козак Дмитрий Николаевичзаместитель Руководителя Администрации Президента , председатель Счётной палаты Алексей Кудрин Кудрин Алексей Леонидовичпредседатель Счётной палаты Российской Федерации , глава Сбербанка Герман Греф Греф Герман Оскаровичпрезидент, председатель правления Сбербанка России , ректор СПбГУ Николай Кропачев, дочь первого мэра Северной столицы Ксения Собчак.

По окончании церемонии глава государства кратко пообщался с жителями Санкт-Петербурга.

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