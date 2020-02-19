В Москве прокуратура добилась выплаты матери ребенка – инвалида компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Бутырская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку по обращению матери 9-летнего ребенка – инвалида о нарушении его прав.

Установлено, что заявитель обратился в ГБУ ТЦСО «Бибирево» г. Москвы с заявлением о выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации для ребенка.

Протезно-ортопедическое изделие является для инвалида жизненно необходимым, а сумма денежных средств, затраченных на его приобретение, значительной. Однако денежная выплата компенсации в установленные законом сроки по заявлению не произведена.

По результатам проверки прокурор с целью защиты прав инвалида внес директорам ГБУ ТЦСО «Бибирево» и ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» представления об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, рассмотрение которых контролируется.

В настоящее время денежные средства заявительнице полностью выплачены.

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