В. Новожилов принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Увеличение экспедиционных исследований Мирового океана — стратегически важное и экономически перспективное направление развития российского рыбопромышленного комплекса, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

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На повестке заседания Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации стояли следующие вопросы: обеспечение безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов в рамках выполнения Россией требований международных договоров; выполнение поручений Морской коллегии при Правительстве РФ по вопросам активизации морских научных исследований. Также был рассмотрен подготовленный для утверждения План работы Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации на 2020 г.

Налаживание межведомственной координации научных программ позволит обеспечить полноценную защиту интересов российского рыболовства

Виктор Новожилов отметил, что увеличение экспедиционных исследований с использованием научно-исследовательских судов нового поколения, а также налаживание межведомственной координации научных программ и организации морских ресурсных и экосистемных научных исследований, в том числе в отдаленных районах Мирового океана, позволит обеспечить повышение объективности научного отраслевого прогнозирования и полноценную защиту интересов российского рыболовства в международных организациях, связанных с доступом к сырьевой базе Мирового океана.

«Кроме того, это будет способствовать привлечению российских пользователей к освоению перспективных видов водных биоресурсов, приведет к увеличению добычи высококачественных продуктов питания, а также получения ценного сырья для животноводства, аквакультуры и фармацевтической промышленности», — считает парламентарий.

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