Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор выступил на общественном форуме «Конституция России: настоящее и будущее».
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в Межрегиональном форуме общественных объединений и организаций «Конституция России: настоящее и будущее».
В мероприятии участвовали общественные деятели, экономисты, политологи, представители Русской православной церкви, Духовного управления мусульман России, эксперты и журналисты.
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Сенатор подробно разъяснил суть изменений, предложенных Президентом России и высказал свою позицию по поводу наиболее обсуждаемых поправок в Конституцию страны.
Мы разделяем цель главы государства — укрепить суверенитет страны, перераспределить полномочия властей и зафиксировать социальные гарантии в Основном законе
«Мы разделяем цель главы государства — укрепить суверенитет страны, перераспределить полномочия властей и зафиксировать социальные гарантии в Основном законе», — сказал Владимир Полетаев.
Парламентарий рассказал о том, как идет работа по реализации поставленных задач в Совете Федерации и регионах.
«Члены Совета Федерации провели консультации, дискуссии в своих субъектах по существующему проекту закона и поправкам к нему. Процесс обсуждения еще не завершился, специальная рабочая группа рассматривает все поступающие предложения, и параллельно идет стандартная парламентская процедура. То есть все поправки к проекту закона, внесенному Президентом и принятому Государственной Думой в первом чтении, рассматриваются согласно Регламенту палаты», — подчеркнул Владимир Полетаев.
Владимир Полетаев принял участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ
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Владимир Полетаев
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Владимир Полетаев принял участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ
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Межрегиональный форум общественных объединений и организаций «Конституция России: настоящее и будущее»
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Владимир Полетаев принял участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ
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Межрегиональный форум общественных объединений и организаций «Конституция России: настоящее и будущее»
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Владимир Полетаев
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Межрегиональный форум общественных объединений и организаций «Конституция России: настоящее и будущее»
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Владимир Полетаев принял участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ
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На заседании Совета Федерации будет принято специальное постановление о порядке рассмотрения президентского закона и принятия поправки к нему, отметил он.
«Сейчас ключевое внимание парламентариев приковано именно к теме голосования. Если говорить о моем личном мнении, то я уверен, что оно продемонстрирует солидарность граждан России с Президентом и всеобщую поддержку предложенных им преобразований», — сказал Владимир Полетаев.