«Газпром» и OMV обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

В июне 2018 года подписано Соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.

В 2018 году «Газпром» поставил в Австрию 12,3 млрд куб. м газа.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.

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