Е. Зленко: Повышение доходов и уровня жизни населения относится к приоритетным направлениям развития Арктики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала об основных факторах, влияющих на доходы и уровень жизни населения российской Арктики.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила на V Международной конференции «Арктика-2020», открывшейся 19 февраля 2020 года в Москве.

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В своём выступлении на пленарной сессии «Устойчивое развитие арктических регионов – задачи и пути» сенатор подчеркнула, что регион играет важную роль как для национальной экономики, обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны, так и для международного сотрудничества. Повышение доходов и уровня жизни населения относится к приоритетным направлениям развития макрорегиона.

Елена Зленко назвала основные факторы, влияющие на доходы и уровень жизни населения: экстремальные природно-климатические условия, слабая освоенность территории, отдаленность от развитых центров, очаговый характер промышленного освоения, зависимость потребительского рынка от внешних условий, государственные гарантии и компенсации.

Сенатор отметила, что уровень денежных доходов населения Арктики является высоким по российским меркам. Одновременно с этим, стоимость жизни в условиях Арктики также высокая. В 2018 г. прожиточный минимум в арктических субъектах был в 1,5 – 2 раза выше, чем в среднем по России. Наращивание соответствующих государственных программ бюджетного финансирования в арктическую зону, по ее мнению, просто необходимо, как и развитие социального законодательства.

«О серьезных социальных проблемах Арктики свидетельствует устойчивый отток населения. В большинстве территорий Арктической зоны относительно среднего уровня по России выше: уровень безработицы, доля аварийного жилья», – сообщила Елена Зленко.

Необходимо включение высоких экологических стандартов во все законы, связанные с освоением Арктики

Основными направлениями повышения доходов и уровня жизни населения Арктики сенатор считает создание благоприятных условий для развития промышленного освоения региона, требующего значительных ресурсных вложений, и ускоренного развития предпринимательского сектора при государственной поддержке, совершенствование политики регулирования доходов от занятости, предусматривающее необходимость мотивирования работающих жить и работать в Арктике, а также создание специальной арктической системы государственных гарантий и компенсаций, в том числе для коренных малочисленных народов.

По мнению парламентария, важным является и развитие социальной инфраструктуры в целях повышения качества жизни и снижения зависимости социального благополучия от внешних условий.

Кроме того Елена Зленко отметила необходимость включений высоких экологических стандартов во все законы, связанные с освоением Арктики.

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