Концерт памяти Анатолия Собчака

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья!

Мы сегодня вспоминаем Анатолия Александровича Собчака – моего учителя, друга. Я говорю об этом с гордостью. Человека очень яркого. Он по должности, мы хорошо знаем, был мэром города Петербурга, что немало, но все-таки он не был первым, вторым, третьим лицом государства. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба.

Он жил и развивался как политик (а он прошел короткий, но очень яркий и знаковый путь развития в политике) в очень сложный, переломный период нашей новейшей истории. И фокус в том, что такой человек, как Собчак, соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране, и он появился.

Безусловно, вы наверняка, здесь нет равнодушных людей в этом зале, уверен, вы видели его публичные выступления, вы знаете, какой он был блестящий оратор. А я смотрел эту «кухню» изнутри. Я поделюсь с вами своими наблюдениями.

Вы знаете, в 1996 году Анатолий Александрович ездил как доверенное лицо Бориса Николаевича Ельцина по стране, в очень сложный тогда регион, и предложил мне поехать, взял меня с собой. И я видел, как это происходит прямо в жизни.

Время было очень сложное. Не хватало всего. Экономика «затрещала», социальная сфера, чего греха таить, разваливалась. Люди жили очень тяжело. Вы знаете, я помню, мы заходили в зал (1996 год) под улюлюканье и свист.

В чем была особенность Анатолия Александровича Собчака? Мало того, что он был эрудированный человек, хорошо подготовленный. Вы знаете, в чем была его особенность? Он был очень порядочным и честным человеком. И это было его нутром.

Вы сейчас поймете, почему я совмещаю все сказанное выше. Входили в зал под улюлюканье и свист – он уходил из этого зала под аплодисменты.

Мы сидели с ним на сцене, я брал записки и, честно скажу (для меня это была большая школа), старался сначала откладывать грубые, ругательные записки. Он, когда увидел, что я селекцию осуществляю, он говорит: «Дайте-ка мне». Забрал и начал отвечать на самые острые вопросы, но отвечал так искренне, так с душой, правдиво, что люди верили ему. Люди ему верили, и в этом самое главное, что может и должно быть у политика: честность, искренность и доверие людей. И у него все было.

Да, мы помним, конечно, и год, когда он проиграл выборы в Петербурге. Тоже не случайно: у него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен, он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил то, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик как минимум промолчал бы. Он не молчал никогда, он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно. Но и времена были тяжелые.

Все его друзья, все люди, которые с ним работали, безусловно, от него многое получили, и я тоже. Он многое сделал для города. Дело не только в том, что он вернул первоначальное, оригинальное имя городу. Нет, дело не только в этом. Он вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице, вдохнул в город новую жизнь, духовную, прежде всего, составляющую вернул. Он многое сделал и для города, и для страны. И мы – во всяком случае те, кто знал его, любил и дружил с ним – никогда этого не забудем.

Спасибо вам большое за внимание.

MIL OSI