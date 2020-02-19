Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика19.02.2020 09:00

Космонавту Сергею Прокопьеву — 45 лет

У сегодняшнего именинника любовь к небу и космосу буквально в крови. Родители Сергея Прокопьева познакомились в астрономическом кружке, занимались парашютным спортом. Поэтому всё, что связано с авиацией и космосом, было вокруг будущего космонавта с самого рождения.

Свою профессиональную деятельность Сергей Валерьевич связал с авиацией. В 1992 году после окончания школы поступил в Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков имени М.М. Расковой. В связи с расформированием ТВВАУЛ был переведён в Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое окончил в 1997 году по специальности «Командная тактическая авиации, эксплуатация воздушного транспорта» с присвоением квалификации «инженер-пилот».

После окончания авиационного училища проходил службу в частях ВВС на должности помощника командира корабля в Орске и Рязани, г. Воздвиженке Уссурийского городского округа Приморского края. С 2007 года по 2009 год Сергей Прокопьев служил командиром корабля Ту-22М3, командиром авиационного отряда 52-го тяжелобомбардировочного авиаполка на авиабазе дальней авиации Шайковка Калужской области. С 2009 года по 2010 год проходил службу на должностях командира корабля и командира авиационного отряда стратегических бомбардировщиков Ту-160 121-го тяжелобомбардировочного авиаполка на авиабазе дальней авиации в г. Энгельсе Саратовской области.

Освоил самолёты Як-52, Л-39, Ту-134УБЛ, Ту-22М3, Ту-160. Имеет налёт более 900 часов. Военный лётчик 2-го класса. Участвовал в военном параде 9 мая 2010 года, пролетев над Красной площадью на самолёте Ту-160. Так что, когда представился шанс поступить в отряд космонавтов, Сергей Прокопьев был уже готов к этому.

В январе 2011 года он был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов Роскосмоса. После прохождения общекосмической подготовки и сдачи квалификационного экзамена 6 августа 2012 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

Потом была подготовка в группе специализации, дублирование и, наконец, в декабре 2017 года назначение в основной экипаж МКС-56/57 в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС.

Свой первый космический полёт Сергей Прокопьев совершил с 6 июня по 20 декабря 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС-56/57 вместе с астронавтами Александром Герстом и Сериной Ауньён-Чэнселлор. За время работы экипажа МКС-56/57 было проведено множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе. В ходе полёта была выполнена работа с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, бортовые фото-, видеосъёмки, а также подготовка своего корабля «Союз МС-09» к возвращению с орбиты. Во время этой длительной экспедиции Сергей Валерьевич выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 15 часов 31 минуту.

11 ноября 2019 года Указом № 546 Президента Российской Федерации Владимира Путина Сергею Прокопьеву присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции. Этим же указом Сергею Валерьевичу присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

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