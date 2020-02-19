Source: Russia Federal Space

#КЦ Восточный#Главное19.02.2020 09:16

«Лыжня России-2020» в Циолковском

Всероссийский День здоровья «Лыжня России-2020» прошел в г. Циолковский, который расположен недалеко от космодрома Восточный. Всего в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке приняли участие более 200 участников, а в самом забеге — 100 человек.

На лыжи встали представители практически всех предприятий российской ракетно-космической отрасли, работающих на космодроме Восточный. Филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») традиционно стал самым многочисленным коллективом, который был представлен на соревнованиях.

В рамках «Лыжни России-2020» было проведено десять забегов среди различных возрастных категорий. Первое призовое место в категории от 6 до 8 лет заняла дочь сотрудников Центра «Восточный» Софья Заворотько, она также получила приз как «Самая юная участница». Самым взрослым участником соревнований стал житель Циолковского Борис Трифонов, ему больше 80 лет и является постоянным участником «Лыжни России».

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