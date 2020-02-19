Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района.

В рамках поездки в регион первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл побывал в деревне Лажъял Сернурского района и посетил среднюю общеобразовательную школу.

Смотрите также

Вместе с депутатом Госсобрания Марий Эл Владимиром Кожановым сенатор осмотрел учебные классы, спортивный зал и компьютерный класс, пообщался с руководством школы, педагогами, учащимися, работниками столовой. Сенатор поинтересовался, насколько школа готова к реализации задачи по обеспечению школьников полноценным питанием.

Важно, чтобы была готова вся необходимая проектно-сметная документация на социально значимые объекты

Сенатор подчеркнул, что сейчас в стране реализуются важные поручения в рамках Послания Президента России, национальные проекты. «В процесс реализации этих задач могут быть включены объекты, под которые первоначально не было предусмотрено финансирование. Поэтому важно, чтобы была готова вся необходимая проектно-сметная документация на социально значимые объекты».

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

1 из 7

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

2 из 7

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

3 из 7

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

4 из 7

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

5 из 7

Сергей Мартынов посетил среднюю школу в деревне Лажъял Сернурского района

6 из 7

Сергей Мартынов посетил в Сернурском районе экспозицию, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны

7 из 7

Сопровождавший сенатора глава администрации Сернурского района Александр Кугергин рассказал о том, что в школе необходимо провести ремонтные работы: требуется реставрация кровли, замена оконных блоков. Документация для этого уже подготовлена, и, если появятся дополнительные средства по федеральным нацпроектам, район готов включиться в работу.

Сенатор также посетил экспозицию, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Из Сернурского района на фронт ушли 9500 человек, не вернулись к мирной жизни около пяти тысяч земляков. Сергей Мартынов поддержал организаторов экспозиции, отметив, насколько важным является патриотическое воспитание молодого поколения.

MIL OSI