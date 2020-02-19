Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор – один из авторов внесенных поправок в статью 38 части первой Налогового кодекса РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики а также депутаты Государственной Думы внесли законопроект «О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

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Как пояснил Николай Журавлев, необходимость внесения предлагаемого законопроекта возникла в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Была изменена видовая принадлежность таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги. До принятия указанного Федерального закона безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги относились к имуществу наряду с иными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с соответствующим видом имущества облагались по единым правилам.

«Очевидно, что налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы (наличные или безналичные), равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковые вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет. Таким образом, предлагается сохранить действующие устоявшиеся правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами, применяемые уже почти 20 лет», — подчеркнул Николай Журавлев.

Кроме того, налогообложение операций с имущественными правами имеет некоторые особенности по сравнению с налогообложением операций с имуществом, поэтому «автоматическое» (без внесения изменений в Налоговый кодекс) признание безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг имущественными правами и непризнание их имуществом для целей налогообложения приведёт только к путанице, новым вопросам и необоснованным спорам в правоприменении, сказал сенатор.

По его словам, предлагаемый законопроект является альтернативой внесения в часть вторую НК РФ громоздких изменений, устанавливающих особенности налогообложения операций с новыми видами имущественных прав, по сути дублирующих правила налогообложения операций с имуществом, что представляется крайне нецелесообразным.

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