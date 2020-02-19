Олег Матыцин: «Диалог с физкультурно-спортивными обществами является бесценным»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

В мероприятии приняли участие президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, президент Российского союза спортсменов Галина Горохова, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и другие.

«Постоянное взаимодействие с физкультурно-спортивными обществами и объединениями, понимание тех задач, которые стоят сегодня перед спортивной отраслью, является необходимым для Министерства спорта. Этот диалог является бесценным, – отметил Олег Матыцин. – Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, которую мы сейчас разрабатываем, должна быть основана на профессиональном опыте и знаниях руководителей обществ и организаций, осуществляющих работу с населением. Для меня и моих коллег очень важно понимать реальные проблемы, которые есть в этих организациях, и находить механизмы их решения».

«Я понимаю, что проблем очень много и за короткий период времени провести реформы вряд ли удастся, – подчеркнул Министр. – Начинать надо с совершенствования нормативно-правового обеспечения и законодательной базы, взаимодействия с физкультурно-спортивными обществами и организациями. Я понимаю, что нынешний механизм недостаточно эффективен. Именно поэтому так важен этот диалог».

«Наша задача состоит в увеличении числа людей, занимающихся спортом, до 55%, но это только целевой показатель, – заявил Олег Матыцин. – Главное, чтобы условия, которые мы создаём, система проведения соревнований и наше взаимодействие были понятны людям, и они знали, где можно заниматься спортом, где найти профессиональных тренеров и каким образом увидеть себя в этой общей структуре».

«Минспорт России проводит совместно с общероссийскими физкультурно-спортивными обществами большое количество мероприятий ежегодно, – продолжил Министр. – В 2020 году их запланировано 277. С 2019 года Министерство начало осуществлять грантовую поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. Гранты общим объёмом 100 млн рублей получили 18 организаций. В 2020 году финансовая поддержка общественных проектов некоммерческих организаций продолжена. Объём субсидирования составит 185 млн рублей».

«Политика Министерства спорта Российской Федерации будет открытой. Такие встречи мы будем проводить регулярно», – заключил Олег Матыцин.

В ходе мероприятия подробно обсуждалось взаимодействие Минспорта России с регионами и федерациями по вопросам спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва, массового, школьного, студенческого спорта, спорта для лиц старшего возраста, а также создания социальной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы.

Пресс-служба Минспорта России

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