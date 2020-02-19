Олег Матыцин уверен, что взаимодействие Министерства спорта с Российским футбольным союзом будет продуктивным

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин 19 февраля провел рабочую встречу с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым.

Стороны обсудили стратегическое взаимодействие Минспорта России и РФС в области развития одного из самых популярных видов спорта в стране, особо подчеркнув важность взаимодействия в области детско-юношеского и массового футбола.

Также Александр Дюков и Олег Матыцин рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспорта России, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. Это взаимодействие позволит усовершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечит рост массовости занятий футболом.

В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры.

«Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия Министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, наше сотрудничество, что будет продуктивным», — подвел итоги встречи Олег Матыцин.

Пресс-служба Минспорта России

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